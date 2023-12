POLVEROSI, Risultati incredibili per una squadra carente

FirenzeViola.it

All'interno delle colonne del Corriere dello Sport-Stadio, è possibile leggere un editoriale di Alberto Polverosi. Queste le sue parole: "Con il pareggio di Budapest la Fiorentina ha centrato tutti gli obiettivi della prima parte di stagione, facendo notevoli passi in avanti rispetto ad un anno fa quando in campionato aveva 5 punti in meno e in Conference fu costretta allo spareggio contro il Braga. Sono risultati incredibili per una squadra forte nell'insieme ma con carenze tecniche individuali che ieri, senza Arthur e Bonaventura e presto anche senza Gonzalez, sono affiorate con chiarezza.

La Fiorentina gioca spesso sugli esterni, dove ha - escluso Nico - interpreti spesso inconcludenti e che in campionato hanno segnato solo tre gol (uno a testa Brekalo, Kouame e Sottil, zero Ikone). Stesso discorso vale per gli attaccanti. Se prendiamo in considerazione la Conference il dato non è tanto meglio se si pensa che in una squadra capace di segnare 14 reti in 6 partite il miglior marcatore è il difensore centrale Luca Ranieri".