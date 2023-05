POLVEROSI, La bellezza del pasillo de honor per la Viola

FirenzeViola.it

Il giorno in cui la squadra di Maradona vinse il primo scudetto, il 10 maggio 1987, al San Paolo c’era proprio la Fiorentina: finì 1-1 con gol di Carnevale e Baggio. A ricordare quella partita ci pensa Alberto Polverosi che sulle pagine del Corriere dello Sport sottolinea la bellezza del pasillo de honor. "È l’occasione giusta - scrive Polverosi - per far vedere come e quanto il calcio sia capace ancora oggi di mostrare il suo lato sportivo, un residuo di stile e di eleganza, e soprattutto per rendere onore alla squadra campione. Lo chiamano ‘Pasillo de honor’ (passerella d’onore), prima dell’inizio della gara gli avversari si dispongono in un corridoio ideale e in mezzo passano i vincitori raccogliendo gli applausi dei colleghi. È un ruolo che, se vuole, spetta alla Fiorentina".