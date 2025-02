Polverosi duro sulla Fiorentina: "Ora trovate le ragioni di questo disastro"

Alberto Polverosi sul Corriere dello Sport - Stadio non risparmia la Fiorentina che esce da Verona con una sconfitta che apre nuovi scenari sul futuro viola. "Non brutta, orrenda - scrive Polverosi. Inguardabile, inammissibile, inaccettabile. Avremmo scritto le stesse cose, sul conto della Fiorentina, anche se a Verona fosse finita 0-0. E invece, meritatamente, la squadra di Palladino ha perso la terza partita di fila, con un primo tempo di stenti e una ripresa da fantasma. Da anni la Fiorentina non giocava una partita del genere, priva di tutto, di gioco ovviamente, idee, velocità, ritmo, tecnica, forza, temperamento, carattere, una partita che chiama in causa l’allenatore insieme a tutti i suoi giocatori per aver perso in campo anche l’ultimo grammo di orgoglio. Nel secondo tempo la Fiorentina non ha mai tirato in porta ed è arrivata una sola volta in area veronese".

Un quadro della situazione ai limiti del disperato, soprattutto perché questa sconfitta è arrivata dopo quella molto simile contro il Como una settimana fa: "Ora dirigenti e tecnici devono riunirsi al Viola Park, riflettere e capire cosa sta succedendo. Devono trovare la ragione del tracollo di una squadra che dopo 23 giornate aveva 42 punti e, anche se non entusiasmava sul piano dello spettacolo, andava in campo con idee chiare e con una notevole forza interiore, mentre oggi, dopo 26 partite, ha gli stessi 42 punti e giovedì potrebbe perdere il 6° posto se una fra Bologna e Milan riuscisse a vincere lo scontro diretto nel recupero del Dall’Ara".