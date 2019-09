POLITANO, Può servire per chiedere credito su Chiesa

Davide Lippi, agente di Matteo Politano, sta spingendo per una cessione dell'esterno offensivo alla Fiorentina. Nonostante il gradimento del giocatore ad un eventuale trasferimento a Firenze, non si registrano contatti diretti tra viola e Inter né, tantomeno, offerte economiche formali. Secondo La Gazzetta dello Sport, però, i nerazzurri tengono a favorire i rapporti con la società di Commisso, soprattutto se in prospettiva c'è il grande affare-Chiesa. La domanda che si pone la rosea è: potrebbe bastare la cessione di Politano per spingere i dirigenti gigliati ad aprire una linea di credito che spiani la strada al futuro dialogo per il classe '97? La giornata di domani sarà calda in tal senso.