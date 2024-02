POESIO, Il festival degli errori condanna la Fiorentina

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

All'interno delle pagine del Corriere Fiorentino Ernesto Poesio commenta la partita di ieri sera tra Lecce e Fiorentina: "Il festival degli errori premia con merito il Lecce e condanna la Fiorentina a una sconfitta che fa malissimo, per la classifica e per il morale. I viola, arrivati in Puglia a caccia del primo successo nel 2024, sono crollati davanti alla squadra costruita dal grande ex Pantaleo Corvino. E lo hanno fatto nel modo peggiore, perché in vantaggio fino al 90esimo e perché non sono riusciti a portare a casa un risultato impensabile, almeno per quanto visto in campo dove il Lecce ha dominato per larga parte dell’incontro. Non è bastata, stavolta, nemmeno la dea bendata che aveva provato a spingere i viola...

La Fiorentina a Lecce ha meritato ampiamente di perdere, incapace di organizzare un’azione degna di tal nome e inibita dalle assenze pesanti sia a centrocampo che sulle fasce dove non sono arrivati rinforzi per scelta della società. Solita svagatezza difensiva, consueta pochezza in avanti e perfino il centrocampo, orfano di Arthur, è apparso lento e impacciato. La fotografia del momento viola è la rabbia di Bonaventura, tanto leader dello spogliatoio e trascinatore nella prima parte di stagione, quanto nervoso (anche per la questione del contratto) e sostituito alla fine del primo tempo. L’immagine di una Fiorentina che sembra essersi persa per strada".