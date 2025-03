Poesio commenta: "La Fiorentina ha fatto il suo. Una Ferrari in mezzo a utilitarie"

Ernesto Poesio sul Corriere Fiorentino dice la sua dopo la vittoria della Fiorentina sul Panathinaikos che ha significato l'approdo ai quarti di finale di Conference League: "Ha fatto quello che doveva, la Fiorentina, aggiustando in nemmeno mezzora la qualificazione ai quarti di finale di Conference League - scrive il giornalista. Ci è riuscita, la squadra di Palladino, soprattutto nel primo tempo quando ha evidenziato tutta la maggiore qualità che ad Atene era rimasta negli spogliatoi. Avanti dunque, in una competizione in cui i viola sembrano una Ferrari in mezzo alle utilitarie, ma che alla fine potrebbe regalare un volto del tutto diverso (in senso positivo) a una stagione fin qui caratterizzata da tanti alti e bassi".

Poi Poesio si proietta sulla sfida di domenica: "La vittoria contro il Panathinaikos consente a Palladino di avvicinarsi alla partita con la Juventus con più serenità viste le nubi che si stavano addensando sulla sua testa".