PJACA, La panchina alimenta le ambizioni del Genoa

L'edizione odierna di Tuttosport parla anche di Marko Pjaca, sempre più ai margini della rosa della Fiorentina. I 90 minuti passati in panchina anche ieri pomeriggio alimentano le speranze del Genoa di riuscire ad ottenere il croato in questa finestra di gennaio. La Juventus vorrebbe questa soluzione per il croato, mandandolo nei rossoblu dove troverebbe più spazio. A fare muro però c'è la Fiorentina, convinta a voler trattenere il giocatore; così come anche l'entourage non sta pensando di cambiare aria. Di sicuro c'è che a giugno i viola non riscatteranno il giocatore.