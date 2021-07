PIZZUL, Io a commentare domenica? No, ma grazie

La proposta di "regalare" un'ultima telecronaca azzurra a Bruno Pizzul, dopo la notizia dell'indisponibilità di Alberto Rimedio per Covid-19, ha fatto rapidamente il giro d'Italia. Il diretto interessato, pur lusingato, ha preferito mettere subito fine a questa volontà popolare: "Confesso che non ho seguito la vicenda con particolare attenzione – riporta Il Messaggero Veneto – In questi casi parte tutto come uno scherzo e quando qualcuno si accoda la cosa diventa seria. Fa piacere, non lo nascondo, ma finisce qui. Manifesto la mia solidarietà e la mia vicinanza al collega, sperando che possa risolvere in fretta i suoi problemi di salute. Vedersi scivolare di mano la telecronaca di un evento così importante deve essere frustrante dal punto di vista umano e professionale. Ti fai un mazzo così per un mese e poi devi rinunciare all’atto conclusivo. Chi al suo posto? Sceglierei Stefano Bizzotto".