Più punti del girone d'andata? La Viola dovrebbe fare 2,42 lunghezze a gara

Per stabilire gli obiettivi della Fiorentina si dovrà attendere ancora qualche settimana eppure, in realtà, c’era già un primo target che lo spogliatoio si era prefissato di raggiungere, indipendentemente dal piazzamento finale. Ovvero fare, nel girone di ritorno, più punti rispetto a quello d’andata. Un’impresa di per sé non facile (Ranieri e soci, contando il recupero contro l’Inter, hanno infatti chiuso a 35 lunghezze) resa ancor più impervia dall’andamento a rilento certificato nel corso delle prime sette gare dopo il giro di boa.

Prendendo in esame gli stessi avversari incontrati tra agosto e dicembre ci si accorge infatti che se nella prima parte di stagione i punti fatti erano stati 19, dal 4 gennaio in poi il totale è sceso a 7. Eppure esiste ancora la possibilità per la Fiorentina di ottenere 36 punti nel girone di ritorno ovvero viaggiare, a partire da stasera, a una media di 2,42 punti a partita. Dura, durissima. Lo riporta La Nazione stamani.