Pioli si gioca la panchina con i suoi titolari. Davanti pronti Kean e Gudmundsson

La fiducia di Rocco Commisso nei confronti di Stefano Pioli si sta lentamente esaurendo e un altro passo falso significherebbe esonero, ma probabilmente anche un successo poco convincente potrebbe non bastare a invertire la rotta. Servirà ben altro, dunque. Servirà orgoglio, coraggio e carattere. Anche per questo, l'allenatore, nella partita di oggi delle ore 15:00 contro il Lecce, ha intenzione di mandare in campo l'undici di cui si fida di più, senza tentare altri esperimenti sia a livello tattico (si ripartirà senza ombra di dubbio dal 3-5-2 visto nelle ultime uscite, con una sola punta supportata da un trequartista) che di uomini: la Viola «operaia», in sostanza, ammirata al Meazza contro l'Inter è già stata riposta in archivio, visto che contro il Lecce l'idea è quella di forgiare una squadra di gamba e qualità, in grado di prendere subito in mano le redini del gioco.

L'handicap - ma era già stato messo in preventivo - sarà rappresentato dal forfait di Gosens, che a Milano ha rimediato una lesione di primo grado del retto femorale della coscia sinistra e tornerà disponibile solo dopo la sosta, saltando quindi la gara di oggi oltre a quelle contro Mainz in Conference e col Genoa. Davanti a De Gea, dunque, riporta La Nazione, spazio al terzetto difensivo composto da Pongracic, Marí e Ranieri, con la mediana che dovrebbe vedere Dodo e Fortini sugli esterni (il 2006 è favorito su Parisi) oltre a Mandragora, Nicolussi Caviglia e Ndour interni (l'ex Besiktas è avanti su Fagioli). In attacco, infine, spazio ancora una volta al tandem formato da Gudmundsso e Kean. Stefano Pioli va a caccia della prima vittoria in campionato con la sua Fiorentina. Il tecnico deve vincere a tutti i costi: la sua panchina è ad alto rischio.