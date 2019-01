PIOLI, Per i quotidiani il voto è tra il 5.5 e il 6

Sui quotidiani oggi in edicola c'è spazio anche per i voti di Fiorentina-Sampdoria 3-3. Grande attenzione va alla "pagella" di Stefano Pioli, coraggioso nella scelta iniziale di schierare le due punte dall'inizio e discusso un po' per i cambi che hanno fatto arretrare la formazione viola, complice anche l'espulsione di Edimilson che ha complicato l'assunto. Ecco, nel dettaglio, i voti e i giudizi dei quotidiani sul tecnico viola:

La Gazzetta dello Sport - 6: "Giuste le scelte iniziali. Poi l'espulsione di Fernandes complica tutto. Sostituzione discussa: per Muriel meglio Mirallas o Laurini?".

Corriere Fiorentino - 6: "Coraggioso. Formazione costruita per vincere, ottimo possesso palla e vantaggio meritato fino alla sciocchezza di Edimilson. Alla fine non sa se rammaricarsi per il mancato successo o essere soddisfatto per il pareggio in extremis".

Tuttosport - 5.5: "Schiera una discreta ma confusa Fiorentina per 45' poi sbaglia alcune letture. Togliere Muriel è sembrata una follia".

FirenzeViola.it: - 6: "Rilancia il tridente con Muriel insieme a Chiesa e Simeone, in mezzo c'è Gerson e non Benassi. Il primo tempo dei suoi è ottimo, il vantaggio meritato con Muriel mentre se Simeone fosse più cattivo sui palloni di Chiesa il risultato potrebbe essere più ampio. L'espulsione di Edimilson cambia tutto prima che Ramirez pareggi su punizione. A inizio secondo tempo richiama Simeone e piazza Dabo in mezzo al posto dell'espulso Edimilson ma deve ringraziare soprattutto Muriel che da solo s'inventa il gol del due a uno. Il colombiano tira il fiato lasciando spazio a Laurini poi però Hugo regala il rigore alla Sampdoria e il duo Pezzella-Milenkovic non chiude a dovere sul 3-2 doriano. L'ingresso di Mirallas per Hugo arriva troppo tardi ma per fortuna ci mette il piede Pezzella sull'ultimo pallone. La sconfitta era come minimo immeritata".