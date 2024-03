PIERROT, I complimenti di Italiano: "Mi ha stupito"

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Giovedì sera contro il Maccabi Haifa la Fiorentina ha vinto e così gran parte dell'attenzione si è riversata sul gol all'ultimo respiro di Barak, sulla rete ritrovata di Nzola e in generale sulle questioni positive della serata europea. Ma se i viola non fossero riusciti a ribaltare il risultato i due centrali viola, Ranieri e Milenkovic, sarebbero finiti nell'occhio del ciclone. Anche se non ha segnato tanto merito per le critiche ai due difensori fiorentini è di Frantsdy Pierrot. Il centravanti haitiano del Maccabi ha fatto una grande partita stupendo anche Vincenzo Italiano che nel post partita ha detto: "Pierrot mi ha stupito: è molto forte fisicamente e lavora tanto per la squadra".

Un attaccante abile nel gioco spalle alla porta che favorisce l'inserimento dei centrocampisti, come accaduto nel secondo gol degli israeliani e in parte anche nel terzo, in cui tutto è nato dalla protezione del pallone da parte di Pierrot. Il centravanti haitiano quindi ha fatto sentire il suo peso, come mostrano anche i numeri, visto che nei duelli contro i centrali viola ha vinto in dodici occasioni. Insomma un attaccante di stazza, 194 cm per 93 Kg, che abbina alla forza fisica anche una buona qualità e intelligenza tattica. Queste le caratteristiche che hanno colpito Italiano, chissà se nelle sue parole non ci fosse anche un messaggio per la dirigenza. A riportarlo è l'edizione odierna del Corriere dello Sport-Stadio.