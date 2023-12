PIEROZZI, Partirà: su lui Verona, Salernitana e Cremonese

FirenzeViola.it

Chi non è riuscito a ritagliarsi spazio in questa Fiorentina è Niccolò Pierozzi, esterno destro di difesa classe 2001 che dopo l’ottimo anno in prestito in Serie B alla Reggina, tra problemi fisici soprattutto e qualche difficoltà intrinseca è stato prima scavalcato da Kayode nelle gerarchie e poi, nonostante l’infortunio di Dodò, non si è imposto neanche come alternativa al classe 2004.

A gennaio probabilmente lascerà i viola in cerca di una realtà che gli dia maggiore spazio e a tal proposito, specifica il Corriere dello Sport, sono Verona e Salernitana (dove ritroverebbe Pippo Inzaghi che l'ha allenato a Reggio Calabria con ottimi risultati), più Cremonese in Serie B le squadre sulle sue tracce.