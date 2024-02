PIERO HAMRIN, Mai sentiti soli. Con Firenze legame unico

L'edizione odierna de La Nazione pubblica un'intervista a Piero Hamrin, figlio del compianto Kurt, a cura di Giampaolo Marchini. Il figlio dell'ex calciatore viola ha voluto ringraziare i tifosi, la Fiorentina e tutta la città di Firenze per il grande affetto con cui hanno circondato la sua famiglia in questi ultimi giorni. "Non ci siamo mai sentiti soli. Speravamo che ci fosse questa emozione e commozione, ma non ne sei mai sicuro, anche se hai la percezione dell’affetto che ti circonda. E che ha sempre circondato la nostra famiglia. Ci tengo a ringraziare i tifosi in particolare e i fiorentini in generale che hanno risposto in maniera straordinaria. Come la società Fiorentina, con il presidente Commisso in testa, il dg Barone che fin da subito insieme ad Alessandro Ferrari si sono messi a disposizione, dandoci la possibilità di allestire la camera ardente allo stadio. Un grazie anche a padre Bernardo Gianni per le parole pronunciate durante il funerale. Poi tutte le autorità cittadine intervenute, dal sindaco Nardella al presidente Giani, fino all’ambasciatore di Svezia, Jan Björklund, la console Livia Frescobaldi, oltre ai vertici della federazione svedese. Poi il 7Bello senza voler togliere qualcosa agli altri. Ma il legame con papà era doppio. Poi tutti gli amici di famiglia che hanno riempito le nostre giornate".

Piero Hamrin ci tiene poi a ringraziare in particolare Moreno Roggi: "L’ho lasciato per ultimo, non per importanza. Senza il suo aiuto e il suo conforto non sarei riuscito a fare tutto quello che ho fatto". Infine Piero racconta il rapporto speciale che aveva suo padre: "Con papà ci intendevamo subito senza parlarci. Un legame unico, come con Firenze. Le confesso una cosa, quando mi hanno chiamato dalla clinica non sono riuscito a vederlo vivo per l’ultima volta. Un dolore immenso che si è lenito solo guidando per Firenze: di notte è unica. Ha tutto un altro fascino, mi è venuto spontaneo, come faceva papà. Con la mamma si sono innamorati della città proprio per la sua bellezza che hanno visto per la prima volta venendo da Padova. Non c’era l’autostrada allora, ma solo la Bolognese. C’è un punto dove si apre il panorama su Firenze. Mi è venuto spontaneo passare da lì..."