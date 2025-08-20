Piccoli in pole per l'attacco, CorSport: "Si può fare in prestito con obbligo di riscatto"

Spazio al mercato sul Corriere dello Sport - Stadio. Roberto Piccoli è in cima alla lista dei desideri: il Cagliari lo vuole vendere e chiede 25 milioni di euro. Si potrebbe fare in prestito oneroso con obbligo di riscatto. Negli ultimi giorni ci sono stati dei nuovi contatti tra le parti.

Da tenere d'occhio Fotis Ioannidis del Panathinaikos, che costa quanto Piccoli. Il suo contratto scadrà nel 2028, la Viola resta alla finestra. L'ultimo nome, dicevamo, è quello di George Ilenikhena, diciannovenne in forza al Monaco che ha investito su di lui una cifra vicina ai 19 milioni di euro solo un anno fa. Coi francesi ha un contratto valido fino al 2029. La Fiorentina è interessata, ma siamo più o meno sulle stesse cifre di Piccoli e Ioannidis.