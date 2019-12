PIATEK, Il Milan apre al prestito ma in Germania

Il Corriere della Sera spiega come con l'arrivo di Zlatana Ibrahimovic al Milan è tempo per Krzysztof Piątek di fare le valigie. Il club di Via Aldo Rossi ha aperto alla possibilità del prestito, ma preferirebbe darlo in Germania più che in Italia. E magari a quel punto puntare su Petagna della SPAL. La Fiorentina attende gli sviluppi sul fronte rossonero prima di sferrare l'eventuale offensiva per l'attaccante polacco.