PIANO B, La Fiorentina valuta anche Boga e Ramazani

Non solo Gudmundsson, la Fiorentina lavora anche al cosiddetto piano B per quanto riguarda il reparto degli esterni. Come riporta il Corriere Fiorentino, lo statunitense del Borussia Dortmund Reyna è finito al Nottingham Forest e dunque non è un'opzione, così - scrive il quotidiano - mentre torna di moda il nome di Boga per il recente confronto con il suo procuratore Ramadani, un’altra ipotesi porterebbe di nuovo sul profilo di Ramazani, attaccante belga dell’Almeria finito anche nel mirino della Lazio.