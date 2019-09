PEZZELLA/2, Chiesa ha la testa pulita. Su Rocco...

Questo un altro estratto della lunga intervista rilasciata da capitan German Pezzella a La Gazzetta dello Sport oggi, alla vigilia della sfida di San Siro contro il Milan: "Chiesa? Federico ora ha la testa pulita. Che potesse vivere un momento di confusione era inevitabile dopo tutte le storie di mercato che lo hanno avuto come protagonista. Almeno per quanto scrivevano i giornali. Commisso? Ha indossato la maglia del dodicesimo titolare. È sempre con noi. Ci aiuta, ci incoraggia. Si informa anche delle nostre cose extra calcio. È un trascinatore. Con lui parlo un po’ in inglese e un po’ in italiano. Ma è impossibile non capire i suoi pensieri. Stavolta la Juve non farà una passeggiata. L’aspetta un testa a testa vero con l’Inter. Conte è un allenatore vincente e ha portato la sua mentalità nello spogliatoio nerazzurro. Cosa mi piace del nuovo progetto viola? L’entusiasmo che va oltre i risultati. I tifosi hanno dato l’esempio sottoscrivendo 28.000 abbonamenti. Ora tocca a noi farli divertire".