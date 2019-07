PEZZELLA, Rientra oggi dalla vacanze. Lunedì...

Secondo quanto scrive il Corriere dello Sport-Stadio in edicola stamani, il difensore argentino German Pezzella ha finito le sue vacanze e già nella giornata odierna sarà in città. Nella giornata di domani prenderà di nuovo confidenza con il campo in una seduta con il preparatore atletico per poi unirsi al gruppo lunedì pomeriggio quando riprenderanno gli allenamenti. Infatti per adesso i giocatori si stanno godendo qualche giorno di riposo.