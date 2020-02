PEZZELLA, Pioli nel cuore di Firenze, per sempre

German Pezzella ha commentato a Tuttosport quello che, sabato sera, sarà il ritorno al Franchi di Stefano Pioli da avversario: "E' stato come un padre per noi, sono sicuro che gli verrà riservata un'accoglienza magnifica dai tifosi viola". Il capitano della Fiorentina ha voluto sottolineare quanto l'attuale tecnico del Milan abbia lasciato il segno dal punto di vista umano, per come ha saputo fronteggiare i mari in tempesta dopo la tragedia di Davide Astori: "Stefano rimarrà per sempre nei cuori dei tifosi per il suo legame profondo con Firenze".