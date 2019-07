PEZZELLA, La Roma punta sull'argentino

German Pezzella sta rientrando in Italia e la Roma continua a tenerlo in considerazione. Secondo la Gazzetta dello Sport infatti, ieri è scaduta la clausola rescissoria di Alderweireld da 28 milioni di euro. Il difensore belga del Tottenham, di conseguenza, è sempre più lontano dalla Roma. E, anzi, in Inghilterra sono certi che potrebbe piombarci su da un momento all’altro il Manchester United. Così la Roma ha virato il suo interesse su German Pezzella, il difensore argentino della Fiorentina che di recente ha giocato anche la Coppa America con l’Albiceleste. Il problema è che la Fiorentina ha fissato un prezzo alto, tra i 18 ed i 20 milioni di euro. Sempre ammesso che Commisso voglia privarsi del suo giocatore chiave a livello difensivo.