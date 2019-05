PEZZELLA, Indeciso sul futuro ma vorrebbe restare

Nel gelo che sussiste sul mercato della Fiorentina, il Corriere Fiorentino cerca di fare il punto sulle situazioni dei gioielli di casa viola. Tra chi ha la valigia in mano e chi resterà, desta curiosità la situazione relativa a German Pezzella. Non fosse per la decisione dei Della Valle di vendere la Fiorentina il futuro del capitano argentino sarebbe stato lontano da Firenze. Non è piaciuta la difesa strenua di Stefano Pioli, anche se Pezzella si è sempre comportato da professionista. A breve giocherà la Copa America ma ancora non è certa la sua permanenza alla Fiorentina anche la prossima stagione: lui vorrebbe restare a Firenze e l'approdo di una nuova proprietà lo avvicinerebbe ulteriormente.