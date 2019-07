PEZZELLA, Fonseca lo vuole, il giocatore...

Metti un incontro a pranzo. Quello tra Barone, Pradè e un intermediario della Roma. E' quanto racconta La Repubblica in edicola oggi. Il vertice durato quasi due ore e andato in scena in un noto hotel del centro è servito per fissare il prezzo del cartellino di Veretout e capire le reali intenzioni del club giallorosso. Detto ampiamnete del centrocampista il quotidiano torna su German Pezzella, scrivendo che nell'incontro si è parlato anche del difensore viola che piace a Fonseca. Il giocatore sta valutando insieme al suo procuratore quale può essere la scelta migliore, in ogni caso l'interessamento giallorosso gli ha fatto piacere ma deciderà dopo le vacanze iniziate proprio in queste ore.