PEZZELLA, Fascia? Dentro ci sono Firenze e Davide

Bella intervista a German Pezzella, definito capitano di un giovane gruppo di sognatori sulle pagine di Stadio: "Tutti uniti, squadra e città. C'è un patto di sangue nella nostra Fiorentina: è la Viola di Davide. E vogliamo scrivere una pagina di storia" è il riassunto in prima pagina. In particolare queste sono le parole in cui parla della battaglia vinta dai viola sulla fascia non omologata: "Ce l'hanno data i nostri tifosi. Dentro c'è Firenze, con la sua anima. E c'è pure Davide, le sue iniziali, il suo nome, il nostro tutto.. Non so se siamo stati bravi o determinati, so solo che noi volevamo rispettarne il significato, il sentimento di unità tra tutti. Se siamo questo è merito di Davide. Noi volevamo continuare così perché in quel simbolo abbiamo trovato la forza di andare avanti nel momento più duro. Scorta dei tifosi? E' stato un riconoscimento importante, di cui ne saremo sempre grati. Per tutti noi c'è solo la Fiorentina: vogliamo scrivere una nuova pagina di storia".