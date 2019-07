PEZZELLA, Chiesa gli lascerà la fascia. Il futuro...

Sulle pagine de La Gazzetta dello Sport c'è spazio anche per la questione relativa a German Pezzella. Il difensore, scrive il quotidiano, resterà alla Fiorentina perché anche se c'è l'interesse della Roma la Fiorentina non lo vuole far partire a meno di 20 milioni di euro, e i giallorossi difficilmente spenderanno una cifra del genere per lui. Intanto da Chiesa Pezzella ha ricevuto un bell'attestato di stima: l'attaccante viola non ha intenzione di prendere la fascia che è stata la scorsa stagione dell'argentino. Pezzella resterà alla Fiorentina e sarà ancora capitano.