PEZZELLA, Che caso: non c'è sintonia con Montella

Come spiega questa mattina La Gazzetta dello Sport, c’è un altro caso, oltre quello di Federico Chiesa, che la Fiorentina di Rocco Commisso vuole disinnescare nelle prossime ore, ovvero quello relativo a capitan German Pezzella: ieri l'argentino ha concluso le sue vacanze, si è sottoposto a Roma alle visite mediche e da domani sarà a disposizione di Montella per riprendere gli allenamenti. Ma l’argentino resterà in maglia viola? Pezzella è stato il punto di riferimento di Stefano Pioli dentro lo spogliatoio viola. Una sintonia che il difensore non ha trovato con il nuovo tecnico. In più l’aeroplanino vorrebbe un centrale abile nel far partire il gioco. Il procuratore di German ha lavorato a tutto campo, bussando alla porta del Milan e della Roma: l’interesse c’è ma la Fiorentina chiede più di venti milioni. Una cifra che, per il momento, ha spaventato i possibili compratori. Domani Pradè parlerà con Pezzella, visto che la società viola vuole fare chiarezza in tempi brevi per quanto concerne il futuro del centrale.