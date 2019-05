PEZZELLA, Capitano in maschera. Ok Veretout

La buona notizia - scrive La Nazione - è il recupero di German Pezzella. Il capitano a Parma giocherà con una maschera protettiva al volto, dopo l'infortunio subito a Empoli per via del quale l'argentino si è sottoposto ad intervento chirurgico. Altra buona notizia è il rientro di Jordan Veretout, per le cui giornate di squalifica giovedì è stato accolto il ricorso presentato dalla Fiorentina. Il francese oggi tornerà playmaker, al centro della manovra gigliata.