PEZZELLA BIS, Sulle botte: "Vi spiego gli episodi"

Nell'intervista che German Pezzella ha concesso a La Nazione, il capitano viola ha affrontato anche l'argomento dei molti colpi che la squadra ha ricevuto nelle scorse partite: "Di Carmine mi ha chiesto scusa con un messaggio dopo la partita e io, fino a prova contraria, non credo che un giocatore entri in campo per fare male a un altro giocatore". Poi l'episodio Lautaro Martinez-Dragowski: "Conosco Lautaro, è fatto così. Entra duro anche negli allenamenti in Nazionale, è un irruento che non controlla la sua esplosività. Non è un cattivo ragazzo, ma nella nostra lingua domenica scorsa gli ho detto quello che pensavo, e non erano complimenti". Sulle parole di Commisso, che ha sottolineato come i compagni non abbiano reagito a dovere dopo i colpi, Pezzella giustifica i suoi dicendo che sono giovani e che gli interventi non sembravano così gravi al momento.