PEZZELLA, Amo la Fiorentina. Rinnovo...

Intervistato dal Corriere dello Sport, German Pezzella ha parlato così:



Su Maradona: «Un eroe, quasi un dio. Non solo per me, ma per tutti i miei compatrioti. Nei momenti in cui il nostro Paese aveva bisogno di una gioia, di allegria, lui era il riferimento a cui guardare. Prendete la sua storia col pallone ai piedi: ha dimostrato che quando uno sogna ardentemente, col massimo sforzo e andando sempre avanti, ce la può fare. Maradona ci ha dato speranza, l’ha regalata a tutti, anche a quelli con minori possibilità».



Sulla notizia prima della gara vs l'Udinese: «Sì. E’ stato uno shock, non riuscivo a crederci. Ma Diego resterà per sempre in ogni situazione legata al calcio, non solo in Argentina ma nel mondo. Il suo ricordo continuerà a vivere in eterno, Maradona sarà nel nostro cuore per sempre».



Sulla caviglia: «Sto bene, c’è voluto un po’ di tempo, ma va molto meglio».

Su quanto tiene alla Fiorentina: «Tantissimo, amo questo club e adoro Firenze, come penso di aver dimostrato»



Sull'assunzione di responsabilità: «Io sono il capitano. Questo avvio di stagione non è stato come avremmo voluto, quindi la colpa è stata anche nostra. Siamo noi che scendiamo in campo, noi che abbiamo il dovere di rimettere in sesto una stagione che è comunque ancora all’inizio. Non penso a niente se non a questo, anche il prolungamento di contratto è un discorso che va tenuto fuori. Dobbiamo concentrarci solo sul pallone».



Sull'elogio di Prandelli: «Mi ha fatto piacere. Io da capitano sento l’esigenza di essere esempio. La sua passione sarà un elemento importante per aiutarci a recuperare posizioni».