PEZZELLA, A Cagliari la peggior sconfitta. Io...

Il capitano della Fiorentina German Pezzella si racconta in una lunga intervista concessa a La Nazione. L'argentino parte dalla botta subita da Di Carmine che ancora gli crea un occhio nero: "Sono io il problema - scherza - metto sempre la testa dove non dovrei, rischio troppo, me lo diceva sempre anche Simeone. Mi sono rotto cinque volte l’arcata sopracciliare e poi le due fratture, l’ultima volta mia moglie non ci credeva... Mi ha detto: German, perché non cambi mestiere?". Poi il tono si fa più serio, soprattutto quando Pezzella commenta le sconfitte: "Confesso che io a Cagliari mi sono vergognato, è stata la peggiore sconfitta della mia carriera. Capisco bene l’amarezza dei tifosi".

Conclusione sul futuro: "In questo momento sto bene personalmente e professionalmente. Per me è un bel periodo, mi sento realizzato, ho imparato a godermi le sfide del presente. [...] Aggiungo solo che i giovani che appartengono in questo momento alla prima squadra hanno una grande responsabilità, ma anche un immenso privilegio".