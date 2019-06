PETAGNA, Da Ferrara: ACF tratta ma occhio al Torino

Secondo quanto scrive l'edizione odierna de La Nuova Ferrara, la Fiorentina starebbe sempre trattando con la SPAL per arrivare all'attaccante Andrea Petagna, il quale - si legge sul quotidiano - sarebbe ancora vicino alla destinazione viola. In ogni caso sul calciatore va registrato anche l'interessamento del Torino, che ci sta pensando nell'ambito dell'operazione legata al difensore Kevin Bonifazi, già in prestito ai bianco-azzurri la scorsa stagione.