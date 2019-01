PERISIC, Nella strategia di vendita dell'Inter c'è Chiesa

Come scrive stamani il Corriere della Sera, il rapporto tra l'Inter e Ivan Perisic potrebbe essere a fine corsa. Il croato è infatti stato messo sul mercato e potrebbe lasciare già questo gennaio, con gli interessi forti di Manchester United e Atletico Madrid su di lui. Intanto l'Inter lavora già al sostituto, pensando a nomi come Martial dello stesso United. Non è detto però che debba arrivare subito: il quotidiano riporta come una strategia dei nerazzurri possa essere quella di incassare la cifra richiesta per il croato e poi virare a giugno su Federico Chiesa. La Fiorentina chiede 70 milioni e non è disposta a trattare per ora, ma a giugno chissà. E potrebbe essere inserito nell'operazione anche Gagliardini.