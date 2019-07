PERIN, Vuole restare in Italia. Viola e Roma in pole

Con ogni probabilità Dragowski sarà il portiere titolare della Fiorentina della prossima stagione. Ma siccome il portiere polacco ha molte offerte, soprattutto dall'Inghilterra, tutto dipende da una sua decisione. In alternativa, come scrive il quotidiano Tuttosport, la Fiorentina ha sondato Mattia Perin, sul quale però in pole c'è anche la Roma. Sul portiere juventino ci sono anche Porto e Benfica ma Perin vorrebbe rimanere in italia per riprendersi la Nazionale. Con il ritorno di Gigi Buffon, le possibilità di giocare si sono ristrette ancora di più. Proprio per questo negli ultimi giorni il portiere ha chiesto ai dirigenti bianconeri di andare a giocare altrove per non perdere l'Europeo. Fiorentina e Roma rimangono in pole.