PERIN, Ormai è gelo Benfica-Juventus. Su di lui...

Mattia Perin non tornerà in Portogallo. Secondo La Gazzetta dello Sport, la trattativa tra Juventus e Benfica sembra ormai vicina a saltare definitivamente. Il gelo calato nell'ultimo weekend tra i due club testimonia una rottura quasi insanabile. Ai bianconeri non è piaciuto il comportamento dei lusitani, soprattutto quel comunicato non concordato in cui il Benfica rimandava tutto a gennaio, dopo le cure da effettuare a Torino.

Negli ultimi contatti si era cercato di cambiare la formula del trasferimento: non più titolo definitivo, ma prestito con diritto di riscatto. Il Benfica, però, non vuole attendere gennaio per avere un nuovo estremo difensore e tornerà subito sul mercato per acquistarne un altro. Sull'ex Genoa, invece, si stanno muovendo Monaco e Porto.