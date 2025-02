Perché cedere Comuzzo? La Nazione: "Rinunci a soldi e fai bella figura. Intanto ringrazi Conte"

vedi letture

Sulle pagine sportive de La Nazione, il collega Benedetto Ferrara ha parlato di Pietro Comuzzo all'interno della consueta rubrica "Rock and Gol". Queste le sue riflessioni sulla trattativa col Napoli: "Hai prestato Kayode che senso avrebbe dare via a gennaio un altro ragazzo del vivaio? E poi: il Viola Park è stato costruito per fare una grande Fiorentina o per fare cassa e rinforzare gli altri? Dai, teniamo il ragazzo magari senza dire che averlo blindato è il vero colpo di mercato. Cose già sentite. E’ buffo però immaginare che due società trattino ogni giorno e poi chiamino il capo solo alla fine per sapere cosa ne pensa.

Mettici poi che il ragazzo non ha nessun fremito da fuga e allora questa volta non puoi nemmeno dare la colpa a lui. Insomma, rinunci dei soldi adesso e fai bella figura. La fai tu e Comuzzo, ragazzo vecchio, come dice Palladino. Centrato, insomma. Nel frattempo ringrazi Conte, perché con la sua offerta ha fatto schizzare alle stelle il prezzo teorico del cartellino di un giovane che fino a un anno fa era un perfetto sconosciuto".