PERCASSI, Coppa Italia ed Europa? Ce la giochiamo

Il Presidente dell'Atalanta Antonio Percassi a La Gazzetta dello Sport ha parlato di vari temi, tra cui la Coppa Italia che vedrà di fronte Fiorentina e nerazzurri in semifinale: "A casa sono bandite tre parole: Europa, Champions e ora anche Coppaitalia. Io penso solo alla salvezza: abbiamo 32 punti, dovremmo farcela. L’eliminazione col Copenaghen ci è costata tantissimo anche a livello mentale. A Verona in un momento delicato siamo stati presi per mano da tremila tifosi, il mister si è inventato Gomez trequartista e c’è stata la svolta, come il primo anno quando abbiamo vinto contro il Napoli. Europa? In campionato c’è tanto equilibrio: tante squadre raccolte in pochi punti, speriamo di lottare fino alla fine. In Coppa italia ci giocheremo le nostre chance"