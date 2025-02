Per Pongracic è la gara dell'ex: adesso sta provando a prendersi la Fiorentina

C'è un ballottaggio aperto in difesa in vista della gara di domani contro il Lecce. Secondo quanto scrive La Nazione si tratta di Pongracic, in dubbio con Comuzzo, ma l'ex della partita potrebbe tornare titolare dopo lo stop di Verona. Pian piano il croato sta provando a prendersi la Fiorentina. Non senza difficoltà.

Perché di contro c’è stata l’esplosione di Comuzzo e capitano Ranieri è diventato di fatto intoccabile lì nel mezzo. Pongracic però ha cominciato a racimolare minuti. Non tantissimi, ma insomma, i 768 spesi in campo raccontano quanto meno di un inizio. Per ora cinque presenze da titolare fino alla panchina di Verona e la speranza di collare di giocare di nuovo dal 1’ contro la squadra che lo ha lanciato in Italia.