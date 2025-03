Per la Fiorentina prove anti-Atalanta: Kean-Gudmundsson davanti, panchina per Pablo Marì

La Fiorentina da ieri ha già ripreso ad allenarsi con tutti gli effettivi dopo i vari impegni con le Nazionali, si legge sul Corriere dello Sport. Palladino sta preparando minuziosamente la sfida di domenica contro l'Atalanta, che sarà impegnativa prima di tutto sul piano fisico e per quale, dunque, servirà la migliore condizione atletica da parte di tutti. Considerando che l'allenatore sembra orientato a riproporre il 3-5-2, in difesa potrebbe essere scomodato il trio che ha dato più garanzie fino a questo momento: Comuzzo, Pongracic e Ranieri. Plausibile aspettarsi che Pablo Marí si accomodi in panchina per lasciare spazio a coloro che per potenziale, talento e centralità si sono meritati la maglia da titolare più spesso ultimamente.



Sulla fascia destra si scalda Dodo, in assoluto il più utilizzato da Palladino nell'arco della stagione.

In mediana tornerà Cataldi per assolvere il ruolo di mezzala, Fagioli come regista di qualità e Mandragora che ha dimostrato di essere in uno stato di grazia tale da giustificarne il costante impiego da gennaio ad oggi. Mentre sulla corsia di sinistra riecco Gosens. Davanti, infine, la Fiorentina è destinata a presentarsi al Franchi con il duo delle meraviglie, almeno in potenza, Gudmundsson-Kean.