Pepito Rossi: "Paragone Borja-Fagioli? Lo sottoscrivo. Io e Gud diversi"

A due giorni dalla partita per il suo addio al calcio giocato in programma sabato sera all'Artemio Franchi, Giuseppe Rossi è stato intervistato da La Nazione, dove ha raccontando anche lo stupore per l'affetto di Firenze nei suoi confronti: "Resto sempre sorpreso dall'affetto della gente di Firenze e non posso che ringraziare. Questa sarà sempre la mia seconda casa".

Poi a Rossi viene chiesto il paragone con Gudmundsson: "Io sono stato più un 9 e mezzo. Siamo giocatori diversi, ma capaci di fare la giocata vincente. Io ero più finalizzatore, lui anche un assist man". Mentre sul paragone tra Fagioli e Borja Valero dice: "Lo sottoscrivo. Entrambi cercano la giocata semplice e in avanti. Tra l'altro semplicità non fa rima con banalità. Borja aveva una capacità unica di leggere le giocate in anticipo e il suo bagaglio tecnico le rendeva semplici, nella loro complessità. E Fagioli è proprio così".

Chiusura su Moise Kean: "Sono sorpreso. Non avrei mai pensato che potesse avere 20 gol tra i piedi. Firenze ancora una volta si conferma la piazza giusta per farti trovare serenità e continuità. È stato così per tanti. Si vede che si diverte, gli è tornato il sorriso".