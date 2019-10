PEDRO, Tre indizi fanno una prova: ora Montella...

Spazio a quello che è il momento di Pedro sulle pagine odierne de Il Corriere dello Sport-Stadio: come sottolinea il quotidiano, i tre gol consecutivi siglati tra Prlmavera e Nazionale sono un indizio importante per il giovane brasiliano, che si sta pian piano riprendendo dall'infortunio avuto ad agosto migliorando a vista d'occhio la propria condizione. Il "ragazzone viola" ha lavorato bene e ha convinto Montella, che gli ha permesso di portare avanti gli allenamenti senza stress e un po' nascosto. Motivo per il quale, scrive il quotidiano, l'Aeroplanino contro il Brescia sembra sempre più orientato a convocare l'ex Fluminense per la prima volta.