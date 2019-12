PEDRO, Si valuta un eventuale prestito del brasiliano

Di Pedro Guilherme Abreu dos Santos, attaccante brasiliano della Fiorentina classe 1997, si sa poco e si è visto ancora meno, tanto che tre mesi dopo il suo arrivo in Italia si sta valutando una cessione in prestito. Pedro è arrivato nell’ultima parte del mercato estivo, acquistato dal Fluminense per 11 milioni di euro più una percentuale del 20% sulla futura rivendita, quando la Fiorentina aveva già deciso di puntare anche su Boateng e Vlahovic. Come il giovane serbo anche il sudamericano era considerato un acquisto di prospettiva, un’occasione da prendere al volo viste le sue referenze. È qui, però, che le idee tra dirigenti ed entourage divergono, perché il brasiliano accetterebbe il prestito in Italia, o in Europa, ma non in Sudamerica dove invece tornerebbe solo con una cessione a titolo definitivo. Una questione, insomma, da affrontare con celerità, anche perché alla Fiorentina serve comunque un attaccante.