PEDRO, Sette giorni per convincere Iachini. Poi...

Il Corriere dello Sport - Stadio parla della situazione relativa a Pedro. Scaricato pure dalla Nazionale Olimpica del Brasile, l'attaccante ex Fluminense deve riprendersi. Alla Fiorentina il nuovo tecnico sarà lo spartiacque: Pedro dovrà essere scaltro a non farsi trovare impreparato. Perché se Iachini non lo valuterà pronto, per l'attaccante brasiliano sarà tempo di saluti. Le pretendenti non mancano, dallo Sporting Braga al Besiktas. Ma lui vuole giocarsi le sue carte con Iachini: una settimana e il futuro sarà più chiaro.