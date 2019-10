PEDRO, Perla col Brasile: adesso punta il Brescia

Sulle pagine de Il Corriere dello Sport-Stadio questa mattina si parla di Pedro e di come il brasiliano stia pian piano migliorando di condizione: due notti fa infatti il numero 9 viola ha realizzato il gol del definitivo 4-1 con cui la Seleçao verdeoro Under 23 ha battuto il Venezuela, un gesto tecnico molto bello che segue il bel gol realizzato poche settimane fa con la Primavera di Bigica: adesso, scrive il giornale, Pedro punta con decisione alla prima convocazione con la prima squadra di Montella e spera di essere almeno in panchina nel match che i viola giocheranno a Brescia alla ripresa del campionato: sarà già Pedro contro Balotelli?