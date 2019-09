PEDRO, Per ora sedute specifiche. Con la Juve...

L'edizione odierna de La Nazione fa il punto su quelle che sono le condizioni del nuovo numero 9 viola Pedro, che ieri ha svolto il primo allenamento al centro sportivo Astori: il brasiliano, accompagnato a Firenze dalla madre, dal procuratore Giugni e dall’intermediario Nassif, ha iniziato un programma di recupero individuale fatto per il momento di corsa con le scarpe da gioco sotto gli occhi di Montella e del massofisioterapista Dainelli, che lo seguirà in questi giorni in prima persona: quello che il brasiliano porterà avanti sarà un percorso di graduale inserimento con il resto del gruppo e l’obiettivo è di provare a testare il giocatore in squadra già in vista della gara contro la Juventus, anche se in realtà la prima convocazione dell’ex Fluminense potrebbe essere ritardata. Pedro, prima del trasferimento alla Fiorentina, ha avuto una lesione a un muscolo posteriore della coscia ma prima di allora, l’attaccante viaggiava ad una media di un gol ogni 125’ (in 10 presenze con il Tricolor aveva messo a segno 5 reti).