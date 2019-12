PEDRO, Ora deciderà Iachini: ma quante offerte

Spazio anche alla situazione legata a Pedro sulle pagine odierne de Il Corriere dello Sport-Stadio: come spiega il quotidiano, prima di decidere per la cessione del giocatore Beppe Iachini ha intenzione di valutarlo per capire se ci sono margini di una sua permanenza a Firenze. Le offerte sul conto del classe ’97 non mancano: lo cercano in Brasile - il Flamengo è pronto a versare liquidità - e pure in Europa, dove il ragazzo sogna di restare, dallo Sporting Braga allo Sporting Lisbona senza dimenticare il CSKA e lo Schalke04. Saranno i primi allenamenti con Iachini a dettare la linea da seguire.