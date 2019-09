PEDRO, La preparazione condizionata dal ko. Ora...

Spazio al tema legato all'attaccante brasiliano Pedro sulle pagine odierne de La Nazione: l'ex Fluminense è stato il colpo più importante dell’estate del mercato (11 i milioni spesi), ma il brasiliano non si è ancora ristabilito completamente dai guai muscolari accusati qualche mese fa. I postumi del ko hanno ovviamente condizionato la sua preparazione, preparazione che la Fiorentina sta cercando di fargli recuperare con allenamenti particolari e (come oggi e come fu una settimana fa) facendo giocare Pedro con la formazione della Primavera. In questo modo il centravanti mette minuti nelle gambe, studia il calcio italiano e cerca di stringere i tempi per potersi mette a disposizione di Montella e della squadra maggiore. Certo, il caso Pedro, se Chiesa e Ribery dovessero continuare con l’intesa e il ritmo forsennato, rischia di trasformarsi in un paradosso a cavallo fra le scelte del mercato estivo e le mosse dell’allenatore. Come detto, l’investimento per Pedro rimane l’operazione più costosa della gestione Commisso. Non solo, sul giocatore, il Fluminense ha voluto sul contratto di cessione un bonus (20 per cento) legato alla futura rivendita.