PEDRO, Chiamata vicina: ok tra Udinese e Brescia

Come spiega questa mattina La Nazione, Pedro è sempre più vicino alla convocazione in prima squadra. Montella non ha ancora deciso eppure rispetto alle scorse settimane i progressi fisici del brasiliano (apparso debilitato a settembre) sono stati evidenti e la bella rete segnata sabato contro la Roma dopo 6 minuti ne sono la testimonianza. Motivo per cui è lecito credere che la chiamata con i grandi, dopo i due spezzoni di gara in Primavera per un totale di 132’, possa arrivare già domenica con l’Udinese oppure al più tardi alla ripresa del campionato dopo la sosta, a Brescia. Sul tema attacco Montella è stato molto chiaro: la Fiorentina, oltre che con il 3-5-2, dovrà presto abituarsi a giocare anche con una prima punta e l’allenatore non vede l’ora di testare l’ex Fluminense in un terzetto completato da Chiesa e Ribery. Il lavoro del numero 9 dovrà tuttavia procedere per gradi e solo i prossimi due allenamenti stabiliranno se Pedro sarà in grado di guadagnarsi la prima panchina al «Franchi» oppure dovrà essere ancora provato coi baby, impegnati sabato al «Filadelfia» contro il Torino.