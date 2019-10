PEDRO, Che risposta: e oggi Montella lo valuterà

Anche sull'edizione odierna de La Nazione si parla di Pedro e di una convocazione che, dopo le buone prove con la Nazionale Under-23 del Brasile, sembra sempre più vicina anche in maglia viola. Come spiega il quotidiano, l'ex Fluminense avanza a grandi passi verso una ritrovata condizione che potrebbe, appunto, spingere lo staff medico e tecnico a valutare positivamente la sua condizione. Aspetto che potrebbe spalancargli le porte della prima squadra, dopo il periodo di rodaggio – breve per la verità – con la Primavera di Bigica. Su di lui sono riposte le speranze non solo della società, ma anche di Montella che non vede l’ora di schierare la Fiorentina con un numero 9 di ruolo. L’aeroplanino, allo stesso tempo, non si fascerà la testa nel caso serva ancora un po’ di tempo per dichiarare ‘abile e arruolato’ il brasiliano. Da oltre Oceano arrivano notizie confortanti anche se serve una controprova importante.