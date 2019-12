PASQUAL, Iachini vuole squadre mai dome. Viola...

Manuel Pasqual, ex capitano della Fiorentina nonché dell'Empoli allenato da Beppe Iachini, ha raccontato al Corriere dello Sport il carattere del tecnico: "Con lui, meglio rimanere in partita anche sotto 1-0 fino al 90' ma con la speranza di pareggiare". Uno Iachini che ha anche buone doti di comunicatore: "Ripete sempre gli stessi concetti così che entrino in testa. E' uno schietto con tutti, dal campione fino al ragazzino". Poi, su ciò che l'allenatore può portare alla Fiorentina, Pasqual ha sottolineato la grinta: "Quando le cose vanno male, lui alza la voce. E' diretto e, nel momento in cui si arrabbia, il giorno dopo si lascia tutto alle spalle per il bene della squadra". Quanto al modulo, a Empoli Iachini usava il 3-5-2: "Ma può utilizzare anche il 4-3-3 - dice Pasqual -. Ama il gioco in verticale, più che il palleggio". Per questo motivo gli acquisti dovranno essere mirati, secondo l'ex difensore: "Serve gente che va in profondità, poi vorrà rinforzata la difesa e presi giocatori tecnici, fisici e che si rimettano in discussione".