PASQUAL, Che ricordi il 4-2. Oggi vincere per la svolta

Manuel Pasqual ha vissuto tanti Fiorentina-Juventus da protagonista e al Corriere Fiorentino di questa mattina ha parlato proprio della partita più sentita della stagione: "Se penso a questa partita mi viene subito in mente il 4-2, ovvio. Fu un'impresa, una cosa straordinaria". Purtroppo sono tanti anche i ricordi negativi, come la partita persa per 5-0 con Delio Rossi in panchina ma anche quella in Europa League che sancì l'eliminazione dei viola dopo il buon risultato ottenuto a Torino. Sulla partita di stasera l'ex capitano gigliato invece dichiara: "Spero che la Fiorentina non abbia l'ansia da prestazione. Questa potrebbe essere la vittoria della svolta, anche in chiave credibilità".